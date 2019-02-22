Xiaomi Mi 6 Sahiplerine Kötü Haber

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2017 yılında tanıttığı akıllı telefonu Mi 6’nın Android Pie güncellemesi almayacağını açıkladı.

Xiaomi Mi 6, Apple ve Samsung’un o dönemdeki amiral gemilerine yakın özelliklere sahip olmasına karşın uygun fiyatıyla şaşırtmıştı. Bu da pek çok kullanıcının cihazı tercih etmesini sağlamıştı.

Fakat Xiaomi’den yapılan açıklama, Mi 6 kullanıcılarını bir hayli üzebilir. Çinli şirket, sevilen telefonunun bundan sonra Android güncellemesi almayacağını duyurdu.

Bildiğiniz üzere, Xiaomi marka telefonlar Android güncellemelerinin yanı sıra MIUI güncellemelerini de alıyor. Hem kendi arayüzünü oluşturup hem de saf Android'i bozmayarak başarılı MIUI sürümleri sunan Çinli üretici, bu sayede kendi çatısı altındaki telefonlara çok daha sık ve çeşitli özellikler kazandırabiliyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında kullanıma sunulan Android Pie güncellemesinin Mi 6 için yayınlanmayacağını açıklayan Xiaomi, buna rağmen Android Oreo tabanlı MIUI 10 sürümünün Android Pie ile benzer işlevlere sahip olduğunu belirtti. Çinli şirket, uzun bir beta sürecinin ardından Aralık ayında yeni arayüzünü kullanıcılarının beğenisine sunmuştu.

Xiaomi Mi 6 Özellikleri Neler?

5.15-inç IPS LCD ekranında 1080 x 1920 çözünürlük sunan Xiaomi Mi 6, yüzde 71.4 ekran / gövde oranına sahip.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga setinden alan telefon, grafik tarafında Adreno 540 işlemcisini kullanıyor.

6GB RAM ve 64 / 128GB depolama alanıyla gelen Mi 6, 3.350 mAh değerinde bir bataryayı bünyesinde barındırıyor.

12MP + 12MP olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, ön tarafta ise 8MP bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

USB Type-C bağlantı, hızlı şarj ve parmak izi okuyucu gibi daha birçok önemli özellikle gelen Xiaomi Mi 6, kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor.