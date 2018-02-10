Xiaomi Mi 7 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Çin'in hızla gelişen teknoloji üreticisi Xiaomi, yaptığı açıklamada yeni Android telefonunu MWC 2018 etkinliğinde tanıtacağını ifade etmişti. Ancak bugünlerde ortaya çıkan bazı iddialara göre Xiaomi, MWC 2018 fuarında Mi Mix 2'yi tanıtacak, Mi 7'yi ise 7 Nisan'da kullanıcılara sunacak.

Fakat Çinli şirket yeni cihazı Mi 7'nin teknik özelliklerinin sızdırılmasına engel olamadı. Zaten daha önceden cihazın Snapdragon 845 ile geleceğini belirten Xiaomi, RAM miktarını da buna göre artıracağını dile getirmişti. Sızıntılarda ise Mi 7'de 8GB RAM ve 128GB depolama alanı olacağı söyleniyor. 5.6 inçlik Full HD+ çözünürlüğündeki ekranın 18:9 formatında gelmesi bekleniyor.

Arkada çift, önde ise tek kamera kurulumuna yer verecek olan Xiaomi, arka tarafa 16MP+16MP çözünürlüğünde kameralar yerleştirmiş durumda. Önde 8MP'lik bir kamera sunacak olan Mi 7, 4480 mAh kapasiteli batarya ile kullanıcılara sunulacak. Bunların dışında cihazın tasarımıyla ilgili henüz bir bilgi yer almadığını da belirteyim.

Android Oreo destekli MIUI 8.1.30x aryüzüyle raflardaki yerini alacak olan cihazın fiyatı maalesef belirsizliğini koruyor. 7 Nisan'da tanıtılacak olan Mi 7 hakkında daha fazla bilgi edinebilirsek, sizlerle paylaşacağız.

Peki siz bu teknik özelliklere sahip Mi 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.