Xiaomi Mi 8 Explorer Edition'ın Aslında Şeffaf Olmadığı Ortaya Çıktı

Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition isimli yeni amiral gemisini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Arka kısmı şeffaf bir yapıda olan cihaz bu sayede içerisindeki işlemcinin, komponentlerin görülebilmesini sağlıyordu.

O dönem telefonun aslında şeffaf olmadığı bunun bir yanıltmaca olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı fakat Xiaomi tüm bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak şu sıralar aslında bu iddiaların doğru olduğu ve telefonun şeffaf bir yapıda olmadığı ortaya çıktı.

Xiaomi’nin en dikkat çekici telefonlarından birisi olan Mi 8 Explorer Edition, kızılötesi yüz tanıma sistemi, ekran içi parmak izi okuyucusu ve şeffaf arka kapağıyla büyük ses getirmişti. Şeffaf arka kapak sayesinde telefonun işlemcisinin, komponentlerinin görülebiliyor olması kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

Ancak telefonun satışa sunulmasıyla birlikte, cihazın arka kısmında görünen işlemci ve komponentlerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıktı. Arka kısımda görülen bu donanım aslında 3D bir maketten ibaret. Xiaomi, orijinal ana karttan ilham alarak bir maket oluşturup arka kapağın hemen altına yerleştirmiş. 3D yazıcı ile oluşturulan bu maket, gerçeğiyle birebir aynı olacak şekilde tasarlandığı için bakarak gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız.

Xiaomi yetkilileri, arka kapaktan görülen komponentlerin gerçek olmadığına dair iddiaları yalanlayarak, bu komponentlerin Mi 8 Explorer Edition’ın gerçek iç yapısını gösterdiğini belirtmişti. Xiaomi bu tasarımıyla fark yaratıp dikkat çekmek istemişe benziyor. Aslında fark yarattı ve dikkat çekti de ancak tasarımın gerçek olmadığının anlaşılması şirketin itibarı adına pek de olumlu bir gelişme sayılmaz.