Xiaomi Mi 8 Özellikleri ve Fiyatı

Çok yakında Türkiye pazarına giriş yapacak olan Çinli üretici Xiaomi, 8. yıla özel üst seviye donanımlı akıllı telefon Xiaomi Mi 8’i duyurdu. Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan yeni Xiaomi telefon Xiaomi Mi 8’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Üst seviye donanımı uygun fiyatla buluşturarak son kullanıcının gönlünü fetheden Çinli üretici Xiaomi, 8. yıla yakışır bir akıllı telefon modeliyle bugün karşımıza çıktı. Xiaomi’nin resmi sitesi ve YouTube üzerinden canlı olarak takip etme şansı bulduğumuz etkinlikte Çinli dev, yeni modelini sahneye çıkardı. Cihazın tanıtımından önce yeni gesture özellikleri ile çok daha hızlı hale getirilen hafif yeni arayüz MIUI 10, hemen ardından da Google Asistan ve Apple Siri kadar yetenekli sesli asistanın özellikleri anlatıldı. Yapay zeka entegrasyonunun öne çıkarıldığı yeni custom ROM MIUI 10’un ardından nihayet beklediğimiz amiral gemi telefon Mi 8 tanıtıldı.

Xiaomi Mi 8 Özellikleri:

6.21 inç Full HD+ çözünürlük, 600nit parlaklık, 18:7:9 AMOLED ekranı ve %88.5 ekran gövde oranı ile kendisine çeken Xiaomi Mi 8, ince hatlara sahip ve üst kısmında alışık olduğumuz üzere çentik (notch) barındırıyor. Parmak izi sensörünü arka tarafta gördüğümüz cihazın kalbinde Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 845 yer alıyor. Resmi S2, Mi 6X gibi yapay zeka özellikli ön ve arka kameraya sahip. Sahne tanıma, video düzenleme, portre her şey yapay zekanın süzgecinden geçiyor. Arkada iki adet 12 megapiksel kamera, önde de iPhone X’un Stüdyo Işığı (Studio Light) moduna sahip 20 megapiksel kamera bulunduran cihazın çentik alanında karanlık ortamlarda cihazı rahatlıkla açmanızı sağlayan (Kızılötesi Yüz Kilidi Açma - Infrared Face Unlock) sensör bulunuyor. NFC desteği sunan, çift GPS teknolojisiyle gelen telefona 3400 mAh batarya güç veriyor.

Xiaomi Mi 8 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan Xiaomi Mi 8’in 64GB, 128GB ve 256GB modeli bulunuyor. 64GB modeli yaklaşık 421$, 128GB modeli yaklaşık 468$, 256GB modeli de yaklaşık 515$. Ön siparişler Çin’de başladı. Kullanıcıların cihazlarına 5 Haziran’da kavuşabilecekleri açıklandı.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Özellikleri ve Fiyatı:

Xiaomi’nin çentikli ekrana sahip ilk telefonu Mi 8’in yanında Mi 8 Explorer Edition’ı da gördük ki; bu telefonun çok daha yenilikçi, etkileyici teknolojilere sahip model olduğunu belirtmek gerek. Dünyada üç boyutlu yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk Android telefon olma özelliğini taşıyan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, ekrana gömülü parmaka izi sensörüne sahip. Transparan arka paneliyle dikkat çeken telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 845 mobil platform yer alıyor. 8GB RAM, 128GB depolama alanı, çift 12MP arka ve 20MP ön kameraya sahip olan telefonun fiyatı yaklaşık 580$.

Xiaomi Mi 8 SE Özellikleri ve Fiyatı:

Xiaomi Mi 8 ailesinin son üyesi Mi 8 SE, daha ufak ve uygun fiyatlı model isteyenlere hitap ediyor. Qualcomm’un yeni orta düzey işlemcisi Snapdragon 710’dan güç alan telefon, 5.88 inç AMOLED ekrana, 12MP + 5MP arka çift kamera ve 20MP ön kameraya sahip. Bu modelin fiyatı da yaklaşık 281$.