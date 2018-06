Xiaomi Mi 8, Sadece 18 Günde Satış Rekoru Kırdı

Çinli üretici Xiaomi'nin en güncel amiral gemisi modeli olan Mi 8 kendi ailesinde satış rekoru kırmayı başardı. Yalnızca 18 günlük süreç içerisinde 1 milyondan fazla sattığı dile getirilen Mi 8'in, OnePlus 6'nın 22 günlük satış başarısını da geçtiği ortaya çıktı.

Yaklaşık bir ay önce Çin'in parlayan teknoloji üreticisi Xiaomi tarafından duyurulan ve pek çok kullanıcının ilgi odağı haline gelen Mi 8, satış rakamlarıyla da başarısını kanıtladı. Pekin merkezli şirketin kutlama havasına girmesini sağlayan cihaz hakkında şirketin sözcüsü Donovan Sung açıklama yaptı. Sung, bu başarının tesadüf olmadığını ve Mi 8'den memnun olduklarını dile getirdi.

Sharing some amazing news.



The Mi 8 series first went on sale on June 5. Just 18 days later, we've already sold over 1M units!#Xiaomi #Mi8 pic.twitter.com/dH36P6Wgt8