Xiaomi Mi 8 Türkiye'de Satışa Çıktı, İşte Fiyatı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi “Xiaomi Mi 8”, piyasaya çıkışından bu yana büyük ilgi ve yoğun talep görüyor. Xiaomi Mi 8, şu sıralar “n11.com” üzerinden 3 bin 879 liralık fiyatıyla satışa sunuldu.

6.21 inç ve 1080 x 2248 piksel Full HD çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip telefonda, 12 Megapiksel çözünürlük sağlayan iki adet arka kamera bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Xiaomi Mi 8’in yapay zeka destekli kameraları; sesli komut, seri çekim, zamanlayıcı, panorama, HDR, portre modu ve yüz algılama özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca telefonun arka kısmında parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisinden alan Xiaomi Mi 8’de, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Android 8.1 Oreo sürümüyle gelen cihazda, 3400 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Telefonda ayrıca, Usb Type-C portu ve çift hat özelliği de bulunuyor. Çift hat özelliği sayesinde cihaz aynı anda 2 farklı sim kart ile çalışabiliyor.

Cihaz tasarım tarafında ise çentikli ekranı, 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçüleri, 175 gram ağırlığı ve alüminyum kasasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılarına siyah ve beyazın yanısıra mavi ve pembe renk seçeneklerini de sunan Xiaomi Mi 8 128 GB n11.com'da 3 bin 879 liradan satışa sunuluyor.