Xiaomi Mi 9, 60FPS Fortnite Desteği Verecek

Fortnite Mobile, son zamanlarda Android üzerinde en çok oynanan oyunların başında geliyordu. Birçok oyuncu telefonlarından Fortnite oynamak isterlerken, aynı zamanda yüksek performans da almak istiyorlardı. Bunun için birçok telefon üreticisi Android üzerinde 60FPS Fortnite performansı sunmaya başlarken, kervana Xiaomi Mi 9 da katıldı.

XDA-Developers isimli internet sitesi, Xiaomi Mi 9 için yapılan son güncelleme ile telefonun yüksek kare saniye hızlarını destekleyebilecek seviyeye geldiğini ve 60FPS Fortnite deneyimi sunabileceğini aktardı. Buna rağmen resmi Fortnite internet sitesinde, 60FPS desteği veren telefonlar arasında Mi 9’un adı anılmadı.

Snapdragon 845 ve sonraki işlemcileri kullanan telefonların 60FPS Fortnite desteği verebilecekleri tekrar hatırlatılırken, bugüne kadar Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 X ve Honor View 20 gibi modellerin bunu sağladığı söylendi. Xiaomi Mi 9 gibi Snapdragon 855 tercih eden pek telefon ise halihazırda yüksek kare saniye hızlarına çıkabilecekleri ve üreticilerin gerekli düzenlemeleri yapmalarının ardından belirli oyunlarda bu hizmeti verebilecekleri dile getirilenler arasında yerini aldı.