Xiaomi Mi 9 Kutusundan Eksik Parçayla Çıktı

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9’u satın alan bir kişi, hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. Cihazın kutusunu açan kullanıcı, telefonun önemli bir parçasının eksik olduğunu gördü.

Mobil Dünya Kongresi 2019 kapsamında tanıtılan ve fuarın en beğenilen telefonlarından bir tanesi olan Xiaomi Mi 9, birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yakın zaman önce Çin’de ön siparişe açılan ve rekorlar kıran Mi 9, ilginç bir hikayenin kahramanı oldu.

Yakın zaman önce cihazı satın alan bir kişinin telefonu kutusundan LED flaşsız olarak çıktı. Cihazın arka kısmında kameraların bulunduğu bölgede LED flaş için bir delik dahi bulunmuyor. Bu olayın nasıl gerçekleştiği konusu büyük merak konusu oldu. Çünkü üretim sonrasında cihazların tüm özellikleri kalite kontrol birimleri tarafından kutuya koyulmadan önce kontrol ediliyor. Xiaomi’ye iletilen bu şikayet doğrultusuna konunun araştırıldığı belirtildi.

Xiaomi Mi 9 Özellikleri

Xiaomi Mi 9’u elinize aldığınızda 1080 x 2340 çözünürlüğünde, 600 nit parlaklığa sahip AMOLED bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Yüzde 90,7 gibi büyüleyici bir ekran - kasa oranına sahip olan akıllı telefon, geçtiğimiz temmuz ayında duyurulan Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

Mi 9’un parmak izi okuyucusu, OnePlus 6T ve Mate 20 Pro gibi ekranın ortasına gömülü olarak geliyor. Yeni kamera modasına katılan Mi 9, f / 1.75 diyafram aralığında 48 megapiksel bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ana sensörü, 117 derece ultra ince f / 2.2 diyafram aralığında 16MP ve 12MP telefoto lensle güçlendiren Xiaomi, kullanıcılara muazzam bir kamera donanımı sunuyor.

Herhangi bir kulaklık girişine sahip olmayan Mi 9, beklendiği gibi USB-C portuyla geliyor; ancak telefon etkileyici bir şekilde 20W kablosuz şarjı ve 27W kablolu şarjı destekliyor. Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 855 yonga setinden alan Mi 9, 6 / 8GB RAM ve 64/128/256GB depolama alanı seçeneklerine sahip.