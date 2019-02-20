Xiaomi Mi 9 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni bütçe dostu amiral gemisi Mi 9’u tanıttı! Hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, etkileyici özellikleriyle kullanıcıları kendine çağırıyor.

Xiaomi Mi 9’u elinize aldığınızda 1080 x 2340 çözünürlüğünde, 600 nit parlaklığa sahip AMOLED bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Yüzde 90,7 gibi büyüleyici bir ekran - kasa oranına sahip olan akıllı telefon, geçtiğimiz temmuz ayında duyurulan Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

Mi 9’un parmak izi okuyucusu, OnePlus 6T ve Mate 20 Pro gibi ekranın ortasına gömülü olarak geliyor. Yeni kamera modasına katılan Mi 9, f / 1.75 diyafram aralığında 48 megapiksel bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ana sensörü, 117 derece ultra ince f / 2.2 diyafram aralığında 16MP ve 12MP telefoto lensle güçlendiren Xiaomi, kullanıcılara muazzam bir kamera donanımı sunuyor.

Herhangi bir kulaklık girişine sahip olmayan Mi 9, beklendiği gibi USB-C portuyla geliyor; ancak telefon etkileyici bir şekilde 20W kablosuz şarjı ve 27W kablolu şarjı destekliyor.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 855 yonga setinden alan Mi 9, 6 / 8GB RAM ve 64/128/256GB depolama alanı seçeneklerine sahip.

Xiaomi Mi 9 modellerinin fiyatları ise şu şekilde;

Xiaomi Mi 9 6 GB RAM / 64 GB depolama: 490 dolar

Xiaomi Mi 9 8 GB RAM / 128 GB depolama: 520 dolar

Xiaomi Mi 9 8 GB RAM / 256 GB depolama: 545 dolar

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8 GB RAM / 256 depolama: 740 dolar

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition12 GB RAM / 256 GB depolama: 885 dolar

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition 8 GB RAM / 256 GB depolama: 885 dolar

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