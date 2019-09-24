Xiaomi Mi 9 Pro 5G Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, yeni 5G destekli amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 9 Pro 5G'i tanıttı. Yeni modele ait teknik detaylar ve fiyat bilgisi haberimizde.

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Xiaomi Mi 9 Pro 5G Özellikleri

Geçtiğimiz dakikalarda başlayan etkinlikte tanıtılan Xiaomi Mi 9 Pro 5G, gücünü Snapdragon 855+ işlemciden alıyor. Bu işlemciyi 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 / 256 / 512 GB'lik devasa depolama alanı ile destekleyen Mi 9 Pro 5G, bu noktada sıkı bir rekabet ortamı kurmayı başaracak. Yeni modelin yüksek performans sunarken ısınmaları engellemek için özel soğutma sistemi ile geldiğini de belirtelim. Yaklaşık 480,000 AnTuTu puanı aldığı iddia edilen model, söz konusu iddialar doğru ise AnTuTu'nun birinci basamağına yerleşecektir.

6,39 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ve damla çentikli ekrana sahip olan Mi 9 Pro, ekran / çerçeve oranı ve tasarımı ile oldukça şık bir duruş sergiliyor.

Kamera tarafında arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olan model, 48 MP çözünürlüğünde (Sony IMX586) ana kameraya sahip. Bu kameraya 16 MP ultra geniş açılı sensör ve 12 MP telefoto sensör eşlik ediyor. Bununla birlikte ön tarafta da damla çentik içerisinde bir ön kamera bulunuyor. Bu ön kameranın çözünürlüğü ise 20 MP. Kamera tarafında yazılımsal bazı değişiklikler ve yenilikler olduğunu da söyleyelim.

4,000 mAh kapasitesindeki bataryaya sahip olan Mi 9 Pro 5G, Mi Charge Turbo teknolojisine de sahip. Bu teknoloji ile birlikte model 40W kablolu, 30W kablosuz ve 10W kablosuz ters şarj desteğine sahip. Bu da zor zamanlarınızda bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz ve günü kurtarabileceğiniz anlamına geliyor. Kablolu şarjın yaklaşık 48 dakika gibi bir sürede sıfırdan tam şarj edebildiğini belirtelim. Ayrıca modeli sıfırdan yüze kablosuz şarj etmek de 69 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor.

196 gram ağırlığı ve 8,54 mm kalınlığı ile dikkatleri çeken model, aynı zamanda zor kirlenen ve parmak izi bırakmayan bir malzeme yapısına da sahip. Ayrıca siyah ve aura renk seçeneklerinin bulunduğunu da belirtelim.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G Fiyatı

Yeni modelin yurt dışı satış fiyatı 8 GB + 128 GB için yaklaşık 520 dolar, 8 GB + 256 GB için yaklaşık 534 dolar, 12 GB + 256 GB için yaklaşık 577 dolar ve 12 GB + 512 GB için yaklaşık 605 dolar olarak açıklandı. Modellerin ülkemize gelip gelmeyeceği ya da hangi fiyatla giriş yapacağı ise şu an bilinmiyor.

Bu noktada modelin rakiplerine göre fiyat avantajının bulunduğunu ve diğer modelleri oldukça zorlayacağını söyleyebiliriz. Mi 9 Pro 5G ile birlikte tanıtılacak diğer ürün, servis ve yazılımlardan haberdar olmak için bizi takipte kalın. Eğer canlı yayına göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoya bakabilirsiniz.