Xiaomi, Mi 9 Pro ve Mi Mix 4'ü Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Bir süredir Mi 9 Pro ve Mi Mix 4 üzerinde çalışan Xiaomi, yeni modellerinin tanıtılacağı etkinliği doğruladı.

Eylül ayının teknoloji severler için dolu dolu geçtiğini söyleyebiliriz. Görünüşe göre Xiaomi de yeni amiral gemisi modellerini tanıtmak için herkesle birlikte davranmayı tercih etti. Yayınladığı afişlerle birlikte Mi 9 Pro ve Mi Mix 4 modellerini doğrulayan şirket, yeni modellerin 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı.

Söz konusu etkinlikte yalnızca bu iki modelle değil, yeni Mi TV ile de tanışacağız. Bununla birlikte MIUI 11 kullanıcı arabiriminin de halka açılacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 9 Pro'nun 6,39 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. İç tarafta Snapdragon 855+ işlemcinin ve 4,000 mAh kapasitesindeki bataryanın bulunacağı Mi 9 Pro, 30W Mi Charge Turbo kablosuz şarj teknolojisini destekleyen ilk model olacak.

Bununla birlikte Mi Mix 4'e gelirsek, sızıntılar Snapdragon 855+ işlemciyi ve kavisli bir QHD ekranı işaret ediyor. Arka tarafta telefoto ve geniş açılı kameraya sahip olacak olan model, 108 MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL Bright HMX ana sensör ile gelecek. Bazı spekülasyonlara göre cihaz Mi Mix Alpha olarak da adlandırılabilir, ancak bekleyip görmemiz gerekecek.

Xiaomi'nin önümüzdeki hafta içerisinde yeni modelle ilgili daha fazla detayı paylaşması bekleniyor.