Xiaomi Mi 9 SE Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yeni nesil Xiaomi Mi 9 ailesinin en dikkat çeken modellerinden Mi 9 SE, Türkiye’de satışa çıktı. Xiaomi Mi 9 SE özellikleri neler? Xiaomi Mi 9 SE fiyatı ne kadar? Bu ve daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin geçtiğimiz şubat ayında düzenlediği lansmanda tanıttığı cihazlardan bir tanesi olan Xiaomi Mi 9 SE, nihayet Türkiye’deki kullanıcılarla buluşuyor.

Şık tasarımının yanı sıra donanım tarafında da oldukça etkileyici özellikler sunan Xiaomi Mi 9 SE, beklentileri fazlasıyla karşılayabilecek bir telefon.

Hadi gelin, Xiaomi Mi 9 SE’nin özelliklerine daha yakından bakalım.

Xiaomi Mi 9 SE Özellikleri

5.97 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında Full HD+ 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 9 SE, damla çentiğinde 20 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor.

Cihazın arkasını çevirdiğinizde, sizleri 48MP+ 8MP + 13MP üçlü kamera kurulumu karşılıyor. Gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alan Mi 9 SE, 6GB RAM ve 64 / 128GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Telefonun diğer önemli özellikleri arasında ekrana gömülü parmak izi okuyucusu, 3070 mAh batarya, 18W hızlı şarj, Corning Gorilla Glass 5 ve USB Type C bulunuyor.

Xiaomi Mi 9 SE Fiyatı

Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan Xiaomi Mi 9 SE, hepsiburada, trendyol ve n11. com gibi e-ticaret platformları üzerinde 3.599 TL ile 3.999 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.