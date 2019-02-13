Xiaomi, Mi 9 modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Tanıtım tarihinin açıklanmasıyla birlikte bir süredir merakla beklenen Mi 9 modeli için geri sayım da başladı. Xiaomi, 20 Şubat tarihinde Çin’de düzenleyeceği etkinlik ile yeni amiral gemisi Mi 9’u tanıtacak.

Xiaomi’nin Bu Hamlesi Kasıtlı Olabilir

Samsung firması daha önce 20 Şubat tarihinde kendi etkinliğini düzenleyeceğini duyurmuştu. Samsung, düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S10 serisini tanıtacak. Xiaomi de bugün paylaştığı bir poster ile birlikte Samsung ile aynı gün yeni amiral gemisini tanıtacağını duyurdu. Samsung, etkinlik tarihini haftalar önce açıkladığından dolayı, Xiaomi’nin bu hamlesi kasıtlı gibi görünüyor.

Xiaomi Mi 9 Modelinin Teknik Özellikleri

6.4 inç büyüklüğünde 1440 x 2800p çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı belirtilen Xiaomi Mi 9’da Android 9.0 Pie işletim sistemi bulunacak. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alan Xiaomi Mi 9'un 6 GB/8 GB/10 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Xiaomi, Çin’in ünlü müzik grubu olan TFBoys’dan Roy Wang’ın Mi 9’u tuttuğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa göre Mi 9, 3 adet arka kameraya sahip olacak. Söz konusu bu kameraların 48 MP, 18 MP ve 8 MP çözünürlüğünde olacağı iddia ediliyor. Cihazın ön kısmında ise Sony IMX546 sensörlü 24 MP çözünürlüğüne bir kameranın bulunması bekleniyor.