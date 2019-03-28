Xiaomi Mi 9 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Türkiye’de çok sevilen markalar arasına girmeyi başaran Xiaomi, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Donanımsal özellikleri ile çok beğenilen telefon için bugün beklenen açıklama geldi ve Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı açıklandı.
Bir süredir Türkiye pazarında resmi olarak yer alan Xiaomi, birçok ürününü ülkemizde satmaya başlamıştı. Geliştirdiği fiyat performans ürünü akıllı telefonlar ile milyonlarca kişiye ulaşan Xiaomi, yaptığı açıklama ile Mi 9 Türkiye fiyatı bilgisini gün yüzüne çıkardı.
Xiaomi’nin üst düzey yetkililerinden Donovan Sung’un katıldığı etkinlik kapsamında Xiaomi Mi 9 64GB + 6 GB RAM modelinin 4.699TL olduğu, 128GB + 6 GB RAM versiyonun ise 4.999TL etiketiyle satışacağı dile getirildi.
Xiaomi Mi 9 özellikleri
|Çıkış
|Açıklama
|Şubat 2019
|Çıkış Tarihi
|Mart 2019
|Gövde
|Boyutlar
|157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in)
|Ağırlık
|173 g (6.10 oz)
|Temel
|Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve (7000 serisi)
|SIM
|Çift SIM
|Ekran
|Tip
|Super AMOLED
|Boyut
|6.39 inç, 100.2 cm2 (~85.2% ekran çerçeve oranı)
|Çözünürlük
|1080 x 2340 pixels, 19.5:9 (~403 ppi )
|Koruma
|Corning Gorilla Glass 6
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|HDR10
DCI-P3
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie); MIUI 10
|Çip
|Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)
|İşlemci
|Sekiz çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485)
|GPU
|Adreno 640
|Hafıza
|microSD Desteği
|Yok
|Dahili
|64/128 GB, 6/8 GB RAM
|Ana Kamera
|Üçlü Sistem
|48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF
16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF
12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom
|Özellikler
|Dual-LED flash, HDR, panorama
|Video
|[email protected]/60fps, [email protected]/120/240fps, [email protected]
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Yok
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|Aktif ses engelleme
|Batarya
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|3300 mAh
|Şarj
|Hızlı şarj 27W (Quick Charge 4+)
Kablosuz şarj 20W
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