Xiaomi Mi 9 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Türkiye’de çok sevilen markalar arasına girmeyi başaran Xiaomi, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Donanımsal özellikleri ile çok beğenilen telefon için bugün beklenen açıklama geldi ve Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı açıklandı.

Bir süredir Türkiye pazarında resmi olarak yer alan Xiaomi, birçok ürününü ülkemizde satmaya başlamıştı. Geliştirdiği fiyat performans ürünü akıllı telefonlar ile milyonlarca kişiye ulaşan Xiaomi, yaptığı açıklama ile Mi 9 Türkiye fiyatı bilgisini gün yüzüne çıkardı.

Xiaomi’nin üst düzey yetkililerinden Donovan Sung’un katıldığı etkinlik kapsamında Xiaomi Mi 9 64GB + 6 GB RAM modelinin 4.699TL olduğu, 128GB + 6 GB RAM versiyonun ise 4.999TL etiketiyle satışacağı dile getirildi.

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / LTE

Çıkış Açıklama Şubat 2019 Çıkış Tarihi Mart 2019

Gövde Boyutlar 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in) Ağırlık 173 g (6.10 oz) Temel Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve (7000 serisi) SIM Çift SIM

Ekran Tip Super AMOLED Boyut 6.39 inç, 100.2 cm2 (~85.2% ekran çerçeve oranı) Çözünürlük 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 (~403 ppi ) Koruma Corning Gorilla Glass 6 HDR10

DCI-P3

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); MIUI 10 Çip Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) İşlemci Sekiz çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) GPU Adreno 640

Hafıza microSD Desteği Yok Dahili 64/128 GB, 6/8 GB RAM

Ana Kamera Üçlü Sistem 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF

16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF

12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom Özellikler Dual-LED flash, HDR, panorama Video [email protected]/60fps, [email protected]/120/240fps, [email protected]

Ön Kamera tek 20 MP, f/2.0, 0.9µm Özellikler HDR Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Yok Aktif ses engelleme