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Xiaomi Mi 9 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

xiaomi mi 9 türkiye fiyatı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Türkiye’de çok sevilen markalar arasına girmeyi başaran Xiaomi, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Donanımsal özellikleri ile çok beğenilen telefon için bugün beklenen açıklama geldi ve Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı açıklandı.

Bir süredir Türkiye pazarında resmi olarak yer alan Xiaomi, birçok ürününü ülkemizde satmaya başlamıştı. Geliştirdiği fiyat performans ürünü akıllı telefonlar ile milyonlarca kişiye ulaşan Xiaomi, yaptığı açıklama ile Mi 9 Türkiye fiyatı bilgisini gün yüzüne çıkardı.

Xiaomi’nin üst düzey yetkililerinden Donovan Sung’un katıldığı etkinlik kapsamında Xiaomi Mi 9 64GB + 6 GB RAM modelinin 4.699TL olduğu, 128GB + 6 GB RAM versiyonun ise 4.999TL etiketiyle satışacağı dile getirildi.

xiaomi mi 9 türkiye

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / LTE
Çıkış Açıklama Şubat 2019
Çıkış Tarihi Mart 2019
Gövde Boyutlar 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in)
Ağırlık 173 g (6.10 oz)
Temel Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve (7000 serisi)
SIM Çift SIM
Ekran Tip Super AMOLED 
Boyut 6.39 inç, 100.2 cm2 (~85.2% ekran çerçeve oranı)
Çözünürlük 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 (~403 ppi )
Koruma Corning Gorilla Glass 6
  HDR10
DCI-P3
Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); MIUI 10
Çip Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)
İşlemci Sekiz çekirdek (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485)
GPU Adreno 640
Hafıza microSD Desteği Yok
Dahili 64/128 GB, 6/8 GB RAM
Ana Kamera Üçlü Sistem 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF
16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF
12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom
Özellikler Dual-LED flash, HDR, panorama
Video [email protected]/60fps, [email protected]/120/240fps, [email protected]
Ön Kamera tek 20 MP, f/2.0, 0.9µm
Özellikler HDR
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Yok
  Aktif ses engelleme
Batarya   3300 mAh 
Şarj Hızlı şarj 27W (Quick Charge 4+)
Kablosuz şarj 20W

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