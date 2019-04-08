Xiaomi Mi 9 Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Son derece uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürmesi nedeniyle tercih edilen Xiaomi akıllı telefon ürünleri, bu defa kullanıcıları üzdü. Xiaomi Mi 9 modeli, Dünyanın birçok ülkesinde oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye fiyatı adeta dudak uçuklattı.

Xiaomi, yaklaşık olarak 2000 farklı teknoloji ile birlikte, Dünyanın en büyük şirketlerine meydan okumaya devam ediyor. Onun tercih edilmesindeki en önemli etken ise, fiyatlarının diğer üreticilere göre bir miktar daha aşağıda olması.

Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı neden bu kadar yüksek?

Xiaomi Mi 9 modeli, 8 GB RAM gibi bazı önemli özelliklere sahip. Dilerseniz Mi 9 modelinin teknik özelliklerini tekrar hatırlayalım;

Boyutlar : 155 x 75 x 7.6 mm

Ekran: 6.39 inç, 19.5:9 Full HD+ AMOLED (1080×2280 piksel) yüzde 90.7 ekran/kasa oranı + HDR10 desteği

İşlemci ve Grafik Birimi: 2.84GHZ sekiz çekirdekli Snapdragon 855 – Adreno 640

RAM: 6/8 GB RAM

Depolama: 128 GB depolama alanı

Arka üçlü kamera: f/1.75 48 MP ana kamera (Sony IMX586) + 16 MP ultra geniş açılı kamera (Sony IMX 481) + 12 MP telefoto 2x optik yakınlaştırma ( Samsung S5K3M5)

Ön Kamera: 20 MP + HDR desteği

Video : 1080p 30fps

Batarya: 20W kablosuz hızlı şarj / 27W hızlı şarj destekli 3300 mAh

İşletim Sistemi: MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie

Bu model şu an için Türkiye'de, 4999 TL üzerinden satılmaya başlandı. Xiaomi, fiyat konusunda bir revizyona gitmezse eskisi kadar alıcısı olmayabilir. Bunun en büyük nedeni olarak, kur farkı görülüyor. Sizce Xiaomi Mi 9 ürününün Türkiye fiyatı yüksek mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.