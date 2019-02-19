Xiaomi Mi 9'un Özellikleri Belli Oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni bütçe dostu amiral gemisi Mi 9’un özelliklerini açıkladı. Hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, etkileyici özellikleriyle kullanıcıları kendine çağırıyor.

Xiaomi Mi 9’u elinize aldığınızda 1080 x 2340 çözünürlüğünde, 600 nit parlaklığa sahip AMOLED bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Yüzde 90,7 gibi büyüleyici bir ekran - kasa oranına sahip olan akıllı telefon, geçtiğimiz temmuz ayında duyurulan Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

Mi 9’un parmak izi okuyucusu, OnePlus 6T ve Mate 20 Pro gibi ekranın ortasına gömülü olarak geliyor. Yeni kamera modasına katılan Mi 9, f / 1.75 diyafram aralığında 48 megapiksel bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ana sensörü, 117 derece ultra ince f / 2.2 diyafram aralığında 16MP ve 12MP telefoto lensle güçlendiren Xiaomi, kullanıcılara muazzam bir kamera donanımı sunuyor.

Herhangi bir kulaklık girişine sahip olmayan Mi 9, beklendiği gibi USB-C portuyla geliyor; ancak telefon etkileyici bir şekilde 20W kablosuz şarjı ve 27W kablolu şarjı destekliyor.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 855 yonga setinden alan Mi 9, 6 / 8GB RAM ve 64/128/256GB depolama seçeneklerine sahip.

Fiyata gelince; Xiaomi Mi 9’un 450 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması bekleniyor.

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