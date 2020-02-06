Xiaomi Mi 9T Android 10 Güncellemesine Kavuştu!

Xiaomi Mi 9T geçtiğimiz haftalarda belirli bölgelerde Android 10 güncellemesini almaya başlamıştı. Güncelleme ülkemizde de dağıtılmaya başlandı. İşte detaylar!

Xiaomi Mi 9T Android Q Güncellemesi Ülkemizde Yayınlandı!

Mi 9T kullanıcıları geçtiğimiz saatlerden bu yana Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini almaya başladıklarını belirtiyor. MIUI V11.0.4.0.QFJEUXM sürüm numaralı güncelleme Android 10 ile birlikte Ocak 2020 güvenlik güncellemesini beraberinde getiriyor.

Bu güncellemenin pek çok hata düzeltmesi içerdiğini de vurgulamakta fayda var. Güncellemenin boyutu yaklaşık 2.2 GB dolaylarında. Android 10 ile gelen tüm yenilikler MIUI 11'in yenilenen tasarımı ile bütünleşiyor. Bu sayede karanlık mod sistem genelinde kullanılabilir bir yapıya bürünüyor. Ayrıca diğer pek çok özellik de cihazda yer ediniyor.

Xiaomi Mi 9T Özellikleri

Snapdragon 730 işlemciden gücünü alan Mi 9T, 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile destekleniyor. Ön tarafta 6.39 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekran bulunuyor ve bu ekran ekran içi parmak izi sensörü yer almakta.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kameranın 13 MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto ile desteklendiğini söyleyelim. Ön kamera ise pop-up bir yapıya sahip ve 20 MP çözünürlüğünde. 4,000 mAh kapasitesindeki batarya ile kutudan çıkan modelin 18W hızlı şarj desteği bulunmakta.