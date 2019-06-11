Xiaomi Mi 9T Avrupa'ya Geliyor! İşte Fiyatı ve Satış Tarihi

Bir süre önce Redmi alt markasıyla ilk modeli olan K20 ve K20 Pro'yu tanıtan Xiaomi, Avrupa'da isim stratejini bozmak istemiyor. Bundan dolayı Çinli üretici K20 ve K20 Pro isimli modellerini Mi 9T ismiyle Avrupa'ya getirecek. İşte Xiaomi Mi 9T teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi:

Hollandalı popüler perakendeci Belsimpel'in web sitesinde yer alan detaylara göre Xiaomi Mi 9T satışa hazır durumda. Ancak sitede gösterilen Mi 9T'nin aslında Redmi K20 olması da gözlerden kaçmadı. Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak lanse edilen modellerin aslında daha önce tanıtılan K20 serisi olduğu anlaşıldı.

Xiaomi Mi 9T Teknik Özellikleri

Bazı pazarlarda Mi 9T bazı bölgelerde ise Poco F2 Pro olarak adlandırılacak olan cihazın teknik özelliklerini biliyoruz. Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan Mi 9T'de 6.39 inç Super AMOLED 2340x1080px ekran bulunacak. Ayrıca 6/8GB RAM seçeneğiyle pazara çıkacak olan model, arkada 48+20+13MP üçlü kameraya ve önde ise pop-up 20MP selfie kamerasına sahip olacak.

Xiaomi Mi 9T Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Henüz Redmi K20'nin fiyatı hakkında bilgi vermeyen Xiaomi, Mi 9T için de açıklamada bulunmadı. Ancak Redmi K20'nin Filipinler'deki bir satış listesinde 350 euro civarında olacağı iddia edilmişti. Eğer Mi 9T serisi de bu fiyat seviyesinde gelirse Avrupa'da iyi işler yapabileceğini söylebiliriz. Mi 9T modellerinin birkaç hafta içerisinde satışa çıkması muhtemel.

Peki ya siz Mi 9T ve Mi 9T Pro'yu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!