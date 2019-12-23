Xiaomi Mi 9T için Android 10 Güncellemesi Yayınlandı!

Xiaomi tarafından yayınlanan güncelleme Redmi K20 olarak da bilinen Mi 9T için Android 10 sürümünü beraberinde getiriyor.

Xiaomi Mi 9T Android 10'a Kavuşuyor!

Kasım ayında Android Pie tabanlı MIUI 11 güncellemesine kavuşan Mi 9T kullanıcıları bir süredir Android 10 güncellemesini bekliyordu. Bugün Çin'den gelen bir rapora göre Redmi K20 için Android 10 tabanlı MIUI 11 yayınlandı. MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM paket numaralı güncelleme yaklaşık 2.3 GB boyutunda. Bu güncelleme ile birlikte Android 10 ile gelen özellikler kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca güvenlik güncellemeleri de pakete dahil.

Söz konusu tüm yenilikler MIUI 11'in yenilenen tasarımı ile bütünleşiyor. Bu sayede karanlık mod sistem genelinde kullanılabilir bir yapıya bürünüyor. Ayrıca diğer pek çok özellik de cihazda yer ediniyor.

Redmi K20 şu an Çin'de güncelleme almaya başladı. Çinli şirket Google servisleri için uyarlama yaptığında küresel birimlere de gönderimin yapılması bekleniyor. Bu noktada kademeli dağıtım politikasının gereği olarak güncellemenin biraz gecikebileceğini vurgulayalım. Otomatik güncellemeleri kapattıysanız güncellemeyi elle kontrol etmeniz gerekiyor.