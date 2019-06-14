Xiaomi, Mi 9T’nin Resmi Kutu Açılım Videosunu Yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni telefonu Mi 9T Çarşamba günü Avrupa’da resmi olarak duyuruldu. Önümüzdeki Pazartesi günü satışa sunulacak olan telefon, Redmi K20 modelinin uluslararası versiyonu olarak geliyor.

Mi 9T raflardaki yerini almadan önce, Xiaomi’nin resmi YouTube sayfası telefonun kutu açılımını gösteren bir video yayınladı. Söz konusu videoda, Mi 9T ile birlikte kutudan çıkan aksesuarlar ve cihazın önemli özellikleri hakkında detaylar veriliyor.

Geçmişteki Xiaomi kullanıcılarında olduğu gibi, Mi 9T kullanıcıları da ücretsiz bir telefon kılıfına sahip olacak. Ancak bu seferki kılıf sertleştirilmiş plastikten yapılmış olacak. Bunun yanı sıra kutudan, standart kılavuzlar, bir adet SIM çıkarma aygıtı, 18W şarj cihazı ve bir adet USB-C kablosu çıkıyor.

Videoda dikkat çekilen diğer özellikler ise, Mi 9T’nin yeni ekran içi parmak izi sensörü, 20 MP pop-up (açılır-kapanır) selfie kamerası ve Xiaomi’nin 2 güne kadar kullanılabildiğini iddia ettiği 4.000 mAh’lik bataryadan oluşuyor. Ayrıca cihazın üçlü kamera kurulumu da büyük bir zafer olarak videoda gösteriliyor ancak bunun gerçek hayatta nasıl bir performans sergileyeceğinin merak konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 9T siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle gelecek. Siyah renk karbon fiber tasarımla sunulurken, mavi ve kırmızı renkler renk değiştiren bir tasarıma sahip olacak. 17 Haziran’da satışları başlayacak olan telefonun, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 329 eurodan (yaklaşık 2.170 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 369 eurodan (yaklaşık 2.435 TL) satışa sunulacak. Ayrıca, piyasaya sürüldüğü gün telefonun baz versiyonu, tedarikler sona erene kadar 299 euroya (yaklaşık 1.970 TL) indirilecek.