Xiaomi Mi 9T Serisinden Rakiplerini Kıskandıracak Başarı!

Xiaomi tarafından geçtiğimiz sene satışa sunulan ve hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile dikkatleri çeken Mi 9T serisi yeni bir başarıya imza attı!

5 Milyon Satışı Geride Bıraktı!

Şirket, dün yaptığı etkinlik sırasında Redmi K30 Pro modelini tanıttı. Bu süreçte Redmi K30 verileri hakkında açıklama yapan Xiaomi, serinin selefi hakkında önemli bir detaya da değindi. Redmi K30 geçtiğimiz dönemlerde satışa sunulmuş olsa da bu, Redmi K20 serisinin satışlarını pek de etkilememiş gibi gözüküyor.

Xiaomi, geçtiğimiz sene satışa sunduğu Redmi K20 ve Redmi K20 Pro ile birlikte oldukça başarılı satış miktarlarına imza atmıştı. Ülkemiz dahil bazı bölgelerde Mi 9T ve Mi 9T Pro isimleri ile de anılan modeller yeni bir kilometre taşını devirerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Buna göre her iki model satışa sunuldukları süreçten bu yana (yaklaşık dokuz ayda) toplam beş milyon birim sattı. Şirket tarafından toplanan verilere göre bu satışların yüzde 50 oranındaki kısmı, ilk kez Redmi kullanan kişilere yapıldı.

Öte taraftan Redmi K30 da satışa sunulduğu süreçten bu yana (üç aydan kısa) bir milyon birim satışı geride bıraktı.