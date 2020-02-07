Xiaomi, Mi 9T Serisinin Fişini Çekiyor!

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Mi 9T ve Mi 9T Pro modelleri çok yakın bir zamanda raflardan kalkacak. İşte detaylar!

Beklenmedik Bir Adım

Bazı pazarlarda Redmi K20 ve Redmi K20 Pro olarak da bilinen Mi 9T ve Mi 9T Pro modelleri Mayıs 2019 tarihinde tanıtılmış ve satışa sunulmuştu. Yani henüz dokuz ay gibi oldukça kısa bir süre geçtiğini söyleyebiliriz.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Redmi Marka Müdürü Lu Weibing, Mi 9T Pro modelinin satışlarının bu ay içerisinde duracağını açıkladı. Weibing baz model olan Mi 9T hakkında şu aşamada herhangi bir açıklama yapmamış olsa da bazı söylentiler dahilinde baz modelin de satışlarının durdurulacağı bildiriliyor.

Redmi K20 Pro satışlarının askıya alınması kararı, Redmi K30 Pro için hazırlıkların sürdüğü bu dönemde geliyor.

Redmi K30 Pro Özellikleri

Söz konusu model hakkında bilinen detaylar şu aşamada kısıtlı sayılabilir.

Geekbench listelemesinde ortaya çıkan özelliklere göre yeni model Snapdragon 865 işlemci ile kutudan çıkacak ve 8 GB RAM ile desteklenecek. Buna ek olarak Android 10 işletim sistemi ile geleceğini de biliyoruz. Bundan sonrasında ise söylenti ve sızıntılardan destek alıyoruz.

64 MP çözünürlüğünde Sony IMX686 sensörden gücünü alan ana kameranın; ultra geniş açılı sensör, telefoto ve makro kamera ile destekleneceğine yönelik bazı sızıntılar var. 4,700 mAh kapasitesinde olduğu iddia edilen batarya 33W hızlı şarj desteğine sahip.

Yeni modelin yakın bir zamanda tanıtılmasını bekliyoruz.