Xiaomi Mi 9T Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi Mi 9T’nin Türkiye fiyatı nihayet belli oldu! Çinli üretici, Türkiye lansmanında yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi 9T'nin fiyatını duyurdu. İşte Xiaomi Mi 9T’nin fiyatı.

Xiaomi Mi 9T Teknik Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da açılan Türkiye’nin 3. Mi Store’unda gözümüze çarpan, heyecanlandıran telefon Xiaomi Mi 9T’nin Türkiye lansmanı sonunda gerçekleşti. Çinli üretici Xiaomi, yeni üst seviye akıllı telefonları Mi 9T’nin fiyatını açıkladı. Xiaomi Türkiye Genel Müdürü Usher Lee’nin konuşmasıyla başlayan lansmanda Xiaomi Mi 9T’nin Türkiye fiyatı açıklandı. Yüzde 91.9 ekran kasa oranının yanı sıra açılır ön kamera sistemiyle dikkat çeken Mi 9T’nin üst versiyonunda 6GB bellek, 128GB dahili depolama, 4000 mAh batarya bulunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan telefonun arkasında üçlü kamera (8MP telefoto, 48MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı) bulunuyor.

Xiaomi Mi 9T Türkiye Fiyatı

Kıvrımlı yapısı ve tam ekran tasarımıyla göz dolduran Xiaomi Mi 9T’nin Türkiye fiyatı 3799 TL’den başlıyor. Mi 9T 6GB + 128GB modeli tercih eden diğer bir deyişle daha fazla dahili depolama alanı isteyen kullanıcıların 3999 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.