Xiaomi Mi A2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Temmuz ayında tanıttığı orta segmente hitap eden yeni telefonu Mi A2’nin Türkiye fiyatı belli oldu.

Yakın bir zaman sonra ülkemizde resmi olarak hizmet vermeye başlayacak olan Xiaomi, geçtiğimiz ay Mi A2 ve Mi A2 Lite akıllı telefon modellerini gün yüzüne çıkarmıştı.

Türkiye’de dahil olmak üzere 40 ülkede satışa sunulacağı açıklanan Mi A2’nin ülkemizdeki fiyatı belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Xiaomi Mi A2, Türkiye’de 2.599 TL fiyat etiketiyle satılacak. Cihazın garantisinden ise GENPA sorumlu olacak.

Bununla birlikte telefon yalnızca Teknosa üzerinden satın alınabilecek. Teknoloji marketi, 1 Eylül’de raflardaki yerini alacak cihazı lansmana özel 2.199 TL’den satacak. Mi A2’ye indirimli fiyatla sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var, zira ürün stoklarda sınırlı olacak.

Xiaomi Mi A2 Özellikler

Kullanıcılara 5,99 inç 1080×2160 piksel LCD ekran sunan Mi A2, 20 MP + 20 MP olmak üzere çift kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafında ise yine 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 660 işlemcisinden alan Mi A2, 4 GB RAM / 32 GB depolama, 4 GB RAM / 64 GB depolama, 4 GB RAM / 128 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Telefonun batarya tarafında ise bizleri 3000 mAH kapasiteli bir pil karşılıyor.

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