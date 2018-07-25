Xiaomi Mi A2 ve A2 Lite Tanıtıldı (Türkiye'ye Geliyor mu?)

Çinli üretici Xiaomi'nin Android One kapsamındaki iki yeni modeli tanıtıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan lansman kapsamında Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerini sunan Xiaomi, yine fiyat-performans konusunda kalitesini konuşturmuş gibi duruyor. İşte yeni Mi A2 serisi:

Xiaomi Mi A2 Teknik Özellikleri

18:9 en-boy oranında 6 inçlik Full HD+ LCD ekrana sahip olan Mi A2, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Ayrıca 4GB / 6GB RAM ve 32GB / 64GB / 128GB dahili depolama seçeneklerini sunan cihazın 3000 mAh bataryası bulunuyor. Mi A1'e oranla daha da geliştirilmiş olan A2'nin kamerası da dikkat çekiyor.

Her iki yüzüne de yapay zeka destekli kameralar koyan Xiaomi, arka tarafta 20MP + 12MP çözünürlüğünde çift, önde ise 20MP'lik tek kamera kurulumuna yer vermiş. Ayrıca Android 8.1 Oreo'ya sahip olan Mi A2'nin kulaklık jakı barındırmadığını belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Mi A2 Lite Teknik Özellikleri

Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan cihazda 5.8 inçlik Full HD+ LCD panel bulunuyor. 3GB ve 4GB RAM tercihini sunan A2 Lite'ın aynı zamanda 32GB veya 64GB dahili depolamaya sahip olduğu dile getirildi. Özellikle çentiğiyle dikkat çeken cihaz 12MP + 5MP arka kameraya, 5MP'lik selfie kamerasına yer veriyor.

Xiaomi Mi A2 ve A2 Lite Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Ülkemize yavaş yavaş giriş yapmak isteyen Çinli üretici, Mi A2 serisini Türkiye’de resmi olarak satacağını duyurdu. Hatta Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'da pek çok pazarı hedefleyen Xiaomi, telefonlara fiyat etiketi olarak cüzi rakamları makul görmüş. Mi A2‘nin başlangıç fiyatı yaklaşık 290 dolar seviyesindeyken, A2 Lite ise 209 dolar başlangıç fiyatına sahip. Bu iki cihazın Ağustos'un son haftasında ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

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