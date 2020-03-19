Xiaomi Mi A3 için Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Xiaomi Mi A3 kullanıcıları yaşanan bazı sorunların ardından Android 10 güncellemesine kavuştu. İşte detaylar!

Xiaomi Mi A3 için Android Q Yayınlandı!

Xiaomi bu ayın başlarında Mi A3 için Android Q güncellemesini yayına almış ancak bazı kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonrasında güncellemeyi askıya almak zorunda kalmıştı. Yaşanan sorunların üstesinden gelmeyi başaran şirket, güncellemeyi tekrar yayına aldı.

Xiaomi Mi A3

Bugün itibarıyla cihazlara sunulmaya başlanan güncelleme yaklaşık 1,37 GB boyutunda. Söz konusu güncellemenin mart ayı güvenlik güncellemesini de içerdiğini belirtelim. Buna ek olarak eğer güncelleme askıya alınmadan önce yükleyenlerdenseniz, bu durumda yaşanan sorunları çözen 30 MB boyutunda bir düzeltme güncellemesi alacaksınız.

Güncelleme temel Android 10 özelliklerini cihazınıza getirir. Bunların arasında sistem boyu karanlık mod, yeni hareket navigasyonları ve gelişmiş gizlilik kontrolleri yer alıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.