Xiaomi Mi A3 için Android 10 Müjdesi Geldi

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunduğu akıllı telefon modeli olan Mi A3'e Android 10 güncellemesi geliyor. Android One cihazı olmasına rağmen Android 9 işletim sistemini kullanan Mi A3 için müjdeli haber geldi.

Bir kullanıcı Twitter üzerinden Mi A3'e Android 10 güncellemesinin gelip gelmeyeceğini sordu. Xiaomi India'da kullanıcının sorduğu soruyu cevapsız bırakmadı. Xiaomi India, Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesinin Şubat ayının ortasında dağıtılmaya başlanılacağını söyledi.

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.