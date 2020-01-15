Xiaomi Mi A3 için Android 10 Müjdesi Geldi

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunduğu akıllı telefon modeli olan Mi A3'e Android 10 güncellemesi geliyor. Android One cihazı olmasına rağmen Android 9 işletim sistemini kullanan Mi A3 için müjdeli haber geldi.

Xiaomi Mi A3, Android 10 ile Vites Yükseltecek

Bir kullanıcı Twitter üzerinden Mi A3'e Android 10 güncellemesinin gelip gelmeyeceğini sordu. Xiaomi India'da kullanıcının sorduğu soruyu cevapsız bırakmadı. Xiaomi India, Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesinin Şubat ayının ortasında dağıtılmaya başlanılacağını söyledi.

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3. — Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020

Ülkemizdeki Xiaomi Mi A3 kullanıcılarının da Şubat ayının sonlarına doğru Android 10 güncellemesini alacağını tahmin etmekteyiz. Android güncellemeleri kademeli olarak dağıtılmakta. Bundan dolayı güncellemeler bazı cihazlara erken gelirken bazı cihazlara da geç gelebilmekte. Xiaomi Mi A3'ün Android 10 ve 11 olmak üzere iki büyük Android güncellemesi alması beklenmekte.