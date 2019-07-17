Xiaomi Mi A3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi merakla beklenen akıllı telefonu Xioami Mi A3'ü tanıttı. Sizler için Xiaomi Mi A3'ün tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Xiaomi Mi A3 Özellikleri

Xiaomi Mi A3, damla çentikli 6.3 inçlik OLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan Xiaomi Mi A3'de 2 GB RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 2 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve 2 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı.

Xiaomi Mi A3'ün çentiğinde bir adet 32 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer alıyor. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 48 megapisel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

Android One tarafından desteklenen Xiaomi Mi A3, Android Pie ile beraber kutudan çıkmakta. Cihaz 4.030 mAh'lik bataryaya sahip. Bu batarya USB Type-C ile şarj olmakta ve 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan Mi A3'de 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmakta.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 Fiyatı

Mavi, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Xiaomi Mi A3'ün 64GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin fiyatının 250 euro olduğu, 128GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin ise 280 eurodan satılacağı açıklandı.

Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor. Sizler Xiaomi Mi A3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!