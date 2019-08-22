Xiaomi Mi A3 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi Mi A3'ün Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu. Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni akılı telefon modeli olan Xiaomi Mi A3'ün tüm teknik özelliklerini ve ülkemizdeki satış fiyatını derledik.

Xiaomi Mi A3, damla çentikli 6.3 inçlik OLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan Xiaomi Mi A3'de 2 GB RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 2 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve 2 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı.

Xiaomi Mi A3'ün çentiğinde bir adet 32 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 48 megapisel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

Cihaz 4.030 mAh'lik bataryaya sahip. Bu batarya USB Type-C ile şarj olmakta ve 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan Mi A3'de 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmakta.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 Türkiye Fiyatı

Mavi, beyaz ve koyu gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Xiaomi Mi A3'ün 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan modeli ülkemizde 2.299 TL'den satışa çıkacak.

Xiaomi Türkiye garantili olarak satılacak cihazın 30 Ağustos'tan itibaren mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde yerini alması bekleniyor.