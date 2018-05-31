Xiaomi Mi Band 3 Özellikleri ve Fiyatı

Yakında Türkiye pazarında da yerini alacak olan Çinli üretici Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları Xiaomi Mi 8 ile birlikte akıllı bileklik Mi Band 3’ü tanıttı. Uygun fiyatıyla kullanıcıların tercih ettiği Xiaomi Mi Band 2’den ne gibi artılar sunuyor? Xiaomi Mi Band 3’ün özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Xiaomi Mi Band 3 Özellikleri:

Son teknolojiyi uygun fiyatla buluşturmasıyla teknoloji severlerin gözdesi olmayı başaran Xiaomi, YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanan etkinlikte üç yeni akıllı telefon (Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE) ve akıllı bileklik Xiaomi Mi Band 3’ü tanıttı. iPhone X’un beğenilen, gözde teknolojilerini ilk kez bir Android telefonda gördüğümüz Xiaomi Mi 8 kadar etkileyici bir ürün olan Mi Band 3, Mi Band 2’ye kıyasla hem tasarım hem de donanım noktasında oldukça iyileştirilmiş.

Daha büyük, yüksek çözünürlükteki OLED ekranıyla (128x80) dikkat çeken, bilekte çok daha estetik duran akıllı bileklik, önceki model gibi tek şarjla 20 güne kadar kullanım sunuyor. Su geçirmezlik özelliği de yenilenmiş. Yeni Xiami Mi Band, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Bağlantı noktasında Bluetooth 4.2 LE kullanıyor, NFC desteği sunuyor.

Xiaomi Mi Band 3 Fiyatı:

Üç renk seçeneğiyle gelen Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliğin fiyatı 30$. NFC desteği sunmayan ayrı bir model de bununla birlikte satışa çıkacak. NFC bağlantısını gereksiz bulanlar 25$ ödeyerek yeni Xiaomi akıllı bilekliğe sahip olacak.