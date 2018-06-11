Xiaomi Mi Band 3 Şaşırtan Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 3 ülkemizde satışa çıktı! Giyilebilir teknoloji alanındaki en iddialı ürünlerden birisi olan Mi Band 3’ün özellikleri ve fiyatı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Mi Band, ilk çıktığında fiyat performans noktasında oldukça ilgi çeken bir ürün olmuştu. Nitekim Xiaomi de akıllı bilekliğinin yoğun ilgi görmesinden dolayı Mi Band 2’yi bizlerle buluşturmuştu.

31 Mayıs'ta Xiaomi Mi 8’in lansmanı sırasında gün yüzüne çıkan Mi Band 3, Türkiye’nin en büyük online perakende platformu Hepsiburada.com’da satışa sunuldu.

Ülkemizde siyah renk seçeneği ile satışa çıkan akıllı bileklik, 239,90 TL’lik fiyat etiketine sahip. Selefine kıyasla çok daha büyük bir ekranla gelen Mi Band 3, pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Mi Band 3 Özellikleri

Yüksek çözünürlükteki 0.78 inç OLED ekranıyla (128x80) dikkat çeken Mi Band 3, önceki model gibi tek şarjla 20 güne kadar kullanım sunuyor. Mi Band 2’ye kıyasla çok daha fazla işleve sahip olan Mi Band 3, arayanın kimliğine bakabilme, hava durumu, bildirimler arası geçişler gibi daha birçok özelliğiyle geliyor.

Nabız ölçer, adım sayar, koşu mesafesi, kalori yakımı ve uyku takibi yeni nesil akıllı bileklikte olan diğer özelliklerden. Su geçirmezlik özelliğinde iyileştirme yapılan Mi Band 3, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Bağlantı noktasında Bluetooth 4.2 kullanan akıllı bileklik, NFC desteği sunuyor. Yeni Xiami Mi Band’in batarya kapasitesi ise 110 mAh.

Android 4.4 ve üstü ile iOS 9.0 ve daha yüksek işletim sistemleriyle uyumlu çalışan Mi Band 3, Apple Watch ve Fitbit gibi iddialı ürünlerin yer aldığı Fitness tracker alanında iyi bir alternatif olabilir.

Çok yakında Türkiye pazarına giriş yapacak olan Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 3’ü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.