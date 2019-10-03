Xiaomi Mi Band 4 için Yeni Güncelleme Geldi! İşte Detaylar

Uygun fiyatı ve dikkat çeken özellikleri ile oldukça iyi satış miktarlarına ulaşan Xiaomi Mi Band 4 için yeni güncelleme geldi. Yeni güncellemeye ait detaylar haberimizde.

Xiaomi Mi Band 4 - 1.0.7.04 Güncellemesi Detayları

1.0.7.04 kod numaralı yeni güncelleme ile birlikte Xiaomi Mi Band 4 kullanıcıları, ekranın zaman aşımını kendi isteklerine göre ayarlayabilecek. Söz konusu güncelleme ile gelen ayar, kullanıcıların zaman aşımı için beş ila on saniyelik zaman dilimi arasında bir seçim yapabilmesine imkan sunacak.

Saat arayüzü için yeni seçeneklerle birlikte yüzme aktivitesi için geliştirmeler içeren güncelleme, hata ve performans iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Söz konusu güncellemenin ilk olarak Türkiye'de dağıtıma çıktığını ve ilerleyen zamanlarda diğer bölgelere de yayılacağını belirtelim.

Xiaomi Mi Band 4 Özellikleri ve Fiyatı

240x120 piksel çözünürlüğünde 0,78 inç ekrana sahip olan Mi Band 4, renkli ekranı ile birlikte 77'den fazla saat arayüzü imkanı sunuyor. 6 eksenli ivme ölçere sahip olan bileklik, pek çok egzersizi otomatik olarak algılayıp takip edebiliyor. Modelin 5 ATM su dayanıklılığı, nabız sensörü, Bluetooth 5.0 teknolojilerine sahip olduğunu ve 20 güne kadar kullanım imkanı sunan 135 mAh batarya ile kutudan çıktığını belirtelim.

Xiaomi Mi Band 4, ülkemizde ortalama 200-250 TL fiyat aralığında satın alınabiliyor.