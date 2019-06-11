Xiaomi Mi Band 4 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi kullanıcılarının uzun zamandır beklediği ve geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan Mi Band 4, resmi olarak tanıtıldı. Sizler için Xiaomi Mi Band 4'ün tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Xiaomi Mi Band 4 Özellikleri

Xiaomi bugün düzenlediği lansmanda Mi Band 4'ü duyurdu. Xiaomi Mi Band 4, 240x120 çözünürlüğünde 0.78 inçlik renkli bir ekran ile gelmekte. Bu ekran için 77 adet farklı tema mevcut. Mi Band 4 bisiklet, egzersiz, koşma, yüzme ve yürüme gibi çeşitli etkinlik biçimlerini otomatik olarak tespit eden 6 eksenli bir ivme ölçere sahip. Mi Band 4 aynı Mi Band 3'de ki gibi 50 metreye kadar su geçirmemekte. Xiaomi, Mi Band 4'e yüzme hareketlerinizi (serbest stil, kurbağlama, sırtüstü, kelebek ve karışık stil) belirleme yeteneği de ekledi ve yüzme aktivitenizi gerçek zamanlı olarak izleyebiliyorsunuz.

Mi Band 4'de kalp atış hızı sensörü ve Bluetooth 5.0 bağlantısı bulunmakta. Bileklik ayrıca NFC desteğine de sahip ancak Çin dışından NFC ile ödeme yapılması mümkün değil. Cihazda 135 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya kullanıcılara yaklaşık 20 günlük bir kullanım sunmakta.

Xiaomi Mi Band 4 Fiyatı

Siyah, kahverengi, mavi, turuncu ve pembe olmak üzere toplam 5 adet renk seçeneği bulunan Mi Band 4'ün fiyatının 25 dolar olduğu, NFC'li versiyonunun fiyatının ise 35 dolar olduğu açıklandı. Ayrıca Xioami Mi Band 4'ün Avengers Series Limited Edition modelinin fiyatının da 50 dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sizler Xiaomi Mi Band 4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Mi Band 4 pahalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!