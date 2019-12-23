Xiaomi Mi Band 4 Türkçe Desteği Geldi mi?

Akıllı bileklik sektörünün açık ara lideri konumunda olan Xiaomi, Türkiye'deki kullanıcılarını sevindirecek bir haber yayınladı. Yapılan resmi açıklama ile Xiaomi Mi Band 4 için Türkçe dil desteği yamasının çıktığı duyuruldu.

Halihazırda 200 liranın altında bulunabilen ve sahip olduğu özelliklerle birçok kullanıcının dikkatini çeken Mi Band 4 için beklenen açıklama sonunda yapıldı. Xiaomi, bugünden itibaren Mi Band 4 kullanıcılarının Türkçe dil desteğine kavuşacaklarını duyurdu.

Xiaomi Mi Band 4 Türkçe dil desteği var mı?

Daha önce Xiaomi Mi Band 4 alanlar, mesaj bildirimlerinde ya da başka ekranlarında Ö,Ş,Ç gibi harflerı görüntüleyemiyorlardı. Türkçe dil desteği vermeyen akıllı bileklik, bu sebeple birçok kullanıcısının canını sıkabiliyordu. Şimdi ise gelen güncellemeyi indiren kullanıcılar, Türkçe dil desteği sayesinde Ş, İ, Ü, Ö, Ç dahil Türkçe karakterleri kolayca kullanabilecek.

Xiaomi Mi Band 4 Türkçe dil desteği özelliğini aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler ise oldukça basit: Android ya da iOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyorsanız kullanın, ilk atacağınız adım Mi Fit uygulamasını açmak.

Mi Fit uygulamasını açtıktıktan sonra uygulamayı güncellemeniz ve Mi Fit uygulamasının ekranınıza getirdiğini yönergeleri uygulamanız gerekiyor. Güncelleme işlemi bitip kurulduktan sonra akıllı bilekliğinizin Türkçe harfleri desteklediğini göreceksiniz.