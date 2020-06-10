Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik Ön Sipariş İle Satışa Sunuldu, İşte Fiyatı

Xiaomi’nin yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 5, Çin’de ön siparişe açıldı. Daha büyük dinamik OLED ekran, manyetik şarj, uzaktan fotoğraf çekme, NFC ile ödeme, yeni spor modları, adet döngüsü takip gibi birçok yeni özellikle gelen Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik fiyatı haberimizde.

Xiaomi Mi Band 5 Fiyatı

Xiaomi Mi Band 5 çıkış tarihi 11 Haziran olarak açıklanmış ardından Mi Band 5 akıllı bileklik özellikleri resmi olarak duyurulmuştu. Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 5, ilk olarak Çin perakende devi JD.com'da satışa çıktı. Siyah, yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere dört renk seçeneği olan bilekliğin fiyatı 175 yuan (yaklaşık 25 dolar).

Xiaomi Mi Band 5 Özellikleri

Xiaomi, Mi Band 5 bilekliğin önceki nesil modele göre önemli yenilikler sunacağını söylemişti. Yeni bileklikte dinamik renkli ekran, manyetik şarj, NFC UnionPay hızlı ödeme, kamera için uzaktan kontrol, profesyonel sensör yükseltmesi, 11 profesyonel spor modu ve yeni kadın sağlık modu olmak üzere 7 yeni özellik göreceğiz. Yeni bileklik, yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olacak. 1.2 inçlik bir ekranla karşılaşabiliriz. Yeni manyetik şarj sayesinde kullanıcılar bilekliği kayışından çıkarmadan şarj edebilecek. Mi Band 5’in global sürümünde Google Pay ödeme sistemi ve Amazon Alexa akıllı ses asistanı desteği olacak. Çin varyantında şirketin kendi XiaoAI akıllı ses asistanı olacak.