Xiaomi Mi Band 5 Çin'de Satışta! Akıllı Bileklik Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik 11 Haziran’da Çin’de tanıtılmıştı. NFC ve NFC’siz modelleri olan Xiaomi Mi Band 5 bileklik, ilk olarak Çin’de satışa sunuldu. Xiaomi Mi Band 5 fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Xiaomi Mi Band 5 Özellikleri

Xiaomi, yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 5’i geçtiğimiz hafta tanıtmış, Xiaomi Mi Band 5 özellikleri ve fiyatı resmi olarak belli olmuştu. Mi Band 4 ile karşılaştırıldığında büyük bir yükseltme Mi Band 5. Daha büyük ve net 1.1 inç AMOLED renkli ekrana sahip. Çeşitli animasyonlu saat yüzleri ile özelleştirilebiliyor. Ekran, 2.5D çizilmeye karşı dayanıklı cam ile korunuyor. Yeni Mi Band akıllı bileklik, kalp atış hızı takibi, barometre, jiroskop, ivmeölçer gibi sensörler donatılmış. Akıllı bileklik, 11 spor modunu destekliyor ve kullanıcıların fitness aktivitelerini daha iyi anlamalarını sağlayan Kişisel Aktivite Zekası (PAI) özelliğine sahip. Ayrıca adet döngüsü takibi ve uyku takibi için de kullanılabiliyor.

Akıllı telefonla eşleştirildikten sonra Mi Band 5 çağrılar ve mesajlar için bildirimleri senkronize edebiliyor. Ayrıca müzik kontrolü ve kamerayı uzaktan kontrol etme fonksiyonu ile birlikte geliyor. Mi Band 5’te NFC çipinin bulunması, kullanıcıların temassız ödeme yapmalarını sağlıyor. Akıllı bileklik, XiaoAI sesli asistan (globalde Amazon Alexa) ile geliyor. Tek şarj ile 14 gün boyunca kullanılabilen bileklik, kayıştan ayırmadan doğrudan şarj imkanı sunan manyetik şarj cihazı ile birlikte geliyor. Son olarak 5ATM (50M) su geçirmez bir cihaz.

Xiaomi Mi Band 5 Fiyatı

Xiaomi Mi Band 5, geçtiğimiz haftalarda Çin'de ön sipariş ile satışa sunulmuştu. Bugün de ilk olarak Çin’de 189 yuan (yaklaşık 27 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. NFC modeli 229 yuan (yaklaşık 32 dolar) fiyat etiketini taşıyor.

Xiaomi Mi Band 5 Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Mi Band 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Mi Band 5 ne zaman Türkiye’ye gelecek? sorusu resmi olarak yanıtlanmadı ancak akıllı bilekliğin global pazara Temmuz ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Global modelde farklı olarak Amazon Alexa asistan olacak.