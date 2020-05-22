Xiaomi Mi Band 5 Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Xiaomi oldukça yakın bir zamanda yeni nesil akıllı bileklik modeli Mi Band 5 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni model hakkında bilinen detaylar şu aşamada oldukça kısıtlı olsa da tanıtıma kalan süre azaldıkça daha fazla detay ile karşılaşmaya başlıyoruz. Xiaomi Mi Band 5 özellikleri sızmaya devam ediyor.

Xiaomi Mi Band 5 Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre yeni modelde SpO2 Sensörü bulunacak. Bu sensör kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarıyor ve özellikle sporcular için önemli detaylar sunabilir. Bununla birlikte optik nabız sensörü üzerinde de birtakım iyileştirmelerin olacağı ifade edilirken, kadınlar için adet döngüsü izleme özelliği eklenecek.

Bununla birlikte Mi Band 5 ve Mi Smart Band 5 olmak üzere iki versiyonun satışa sunulacağı ifade ediliyor. Mi Smart Band 5, dahili olarak Amazon Alexa desteği ile sunulacak. Cihazda yerleşik hoparlör yer almadığı için yanıtların yazılı yanıtlar olacağını söyleyelim.

Az önce aktardığımız bilgiler henüz taze sızıntılar niteliğinde. Öte taraftan daha öncesinde çıkan bazı sızıntıları da sizlere aktaralım.

Yeni modelde 1,2 inç boyutunda bir ekranın olacağı söyleniyor. Bu ekranın güneş ışığı gibi yüksek ışıklı ortamlarda daha görünür bir yapıya sahip olması için tasarlandığı da sızıntılar arasında yer almakta. Bir diğer yenilik ise küresel varyant için de geçerli olan NFC olacak. Mevcut nesil modellerde NFC, yalnızca Çin'de satılan ürünlerde yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar temassız ödeme gibi bazı imkanlardan yararlanabilme şansını elde edecek.

Peki siz yeni modelden ne bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.