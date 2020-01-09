Xiaomi Mi Band 5 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Xiaomi Mi Band 5 modeliyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yeni modelin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ilk detaylar haberimizde!

Xiaomi Mi Band 5 Nasıl Olacak?

Xiaomi izlediği agresif politikalar ile birlikte Mi Band modellerini en çok satan akıllı bileklik modelleri arasına sokmayı başardı. Bununla birlikte Mi Band modellerinde yıldan yıla yaşanan iyileşmelere hep birlikte tanıklık ediyoruz. Haziran 2019 tarihinde tanıtılan Mi Band 4 modelinin ardından gözler serinin halefine doğru çevrilmeye başlandı.

2019 yılındaki başarısını sürdürmek isteyen şirket, 2020 yılında da iddialı bir modelle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.

Bir dizi yeni sızıntı, hızla yaklaşan Mi Band 5 modeline biraz ışık tuttu. Raporlara göz attığımızda 1.2 inç boyutunda renkli ekran bekleniyor. Bununla birlikte küresel versiyonda da geçerli olmak üzere bir NFC desteği söz konusu.

Mi Band 4, şu an çok kısıtlı pazarlarda temassız ödeme desteği sunuyor. Bu da yalnızca Mi Pay aracılığı ile yapılıyor. İddialara göre yeni model daha geniş bir ödeme altyapısına destek sunacak. Örneğin yerel bankanız üzerinden bileklik aracılığı ile temassız ödemeler yapabilmeniz mümkün olabilir.

Fiyat tarafında gelince Çin için 25 dolar fiyat etiketi konuşuluyor. Küresel sürüm genel olarak biraz daha pahalı olduğundan küçük bir fark bekleyebiliriz. Huami, daha öncesinde de Mi Band 5 üzerinde çalıştığını zaten doğrulamıştı. Yeni modelle Haziran 2020 tarihinde karşılaşmayı bekleyebiliriz.

Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.