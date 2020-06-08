Xiaomi Mi Band 5 Renkleri Belli Oldu

Xiaomi önümüzdeki günlerde düzenleyeceği yeni etkinlik sırasında yeni nesil akıllı bileklik modeli Mi Band 5 ile karşımıza çıkacak. Yeni model hakkında pek çok detay belli olmaya devam ederken tasarıma dair bazı konulardan da haberdar olmaya devam ediyoruz. Xiaomi Mi Band 5 renkleri yayınlanan yeni bir görsel ile kullanıcılara sunuldu. İşte detaylar!

Xiaomi Mi Band 5 Renkleri Neler?

Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruya göre 11 Haziran 2020 tarihinde Mi Band 5'in resmi tanıtımı gerçekleşecek ve bu etkinlik süresince merak ettiğimiz tüm detayları elde edebilme şansımız olacak. Şu an elimizde olan bilgiler ise 1,2 inç boyutunda AMOLED panele sahip bir ekranı, küresel varyant için geçerli NFC teknolojisini ve SpO2 Sensörü gibi bazı yeni sensörleri işaret ediyor.

Xiaomi'nin resmi hesabı olan Smart Life tarafından Weibo üzerinden paylaşılan bir görsel, yeni modele ait renk seçeneklerini bizlere sunuyor ve modelin hem tasarımına hem de arayüzüne daha yakından bakabilmemize olanak sunuyor. Buna göre yeni model tasarım açısından Mi Band 4 ile oldukça benzer bir yapıya sahip. Buna karşın daha renkli bir yapıda olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Her zamanki gibi cihazın ana gövdesi siyah bir renge sahipken yeşil, kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere dört farklı renkte kayış seçeneği ile kullanıcılara sunulacak gibi gözüküyor. Kullanıcılar daha öncesinde de kayışı değiştirebilme şansına sahipti. Ancak resmi olarak farklı renkte kayış seçenekleri ilk kez bu model ile kullanıcılara sunulacak.

Peki siz bu renkler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni modeli satın alacaksanız hangi rengi tercih edeceksiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.