Xiaomi Mi Band 5 İlk Kez Görüntülendi!

Xiaomi yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam ederken, şimdi de yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 5 görüntülendi. İşte Mi Band 5'in görünümü.

Son yıllarda oldukça ünlenmesi ile birçok yeni teknolojik ürünü hayatımıza sokan Xiaomi, hayatın her yerinde kendi adından söz ettiriyor. Tabi saat olarak kullandığımız akıllı bilekliklerde de Xiaomi büyük bir marka. Özellikle fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi modelleri bileklikte gerçekten çok başarılı.

Xiaomi'nin yeni bileklik modeli beklenirken, gelen fotoğraflar aslında çok uzun bir süre kalmadığını gösteriyor. Xiaomi'nin yeni modeli Mi Band 5 ilk defa canlı olarak görüntülendi. İki hafta önce bu yıl piyasaya sürüleceği söylenen cihazın görüntüleri nihayet karşımıza çıktı. Görüntülere baktığımızda yeni Xiaomi bileklik modelinin öncekilerden farklı olarak oval ve delikli ekran tasarımı ile geleceği görünüyor.

Daha önceki modelde 0,95 inç olarak gelen ekran bu modelde 1.2 inç büyüklüğünde. Tabi tasarım bu konuda büyük bir etken. Ekranın bir diğer özelliği ise önceki modellere göre daha kaliteli olması. Mi Band artık güneş altında daha iyi bir görüntü sunacak. Aynı zamanda ekranı büyük olmasına rağmen, bu cihazın ağırlık olarak önceki modellerden daha hafif olması bekleniyor.

Bu modelde diğerlerinden farklı özellikler yer alacak. Bunların başında cihazın NFC destekli olacağı geliyor. Yine cihaz üzerinde ufak bir kamera olması da bekleniyor. Tabi bu şimdilik bir ihtimal. Öte yandan cihazın NFC ile birlikte Google Pay ve diğer ödeme hizmetlerini destekleyeceği söyleniyor. Cihaz ile ilgili detaylar yıl içerisinde gelecektir. Bakalım cihazın fiyatı ne olacak.