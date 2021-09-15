Xiaomi Mi Band 6 NFC Avrupa'da Satışa Sunulacak

Bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılan ve iki farklı varyanta sahip olan Xiaomi Mi Band 6, genişleyen ekranı ve geliştirilen özellikleri ile oldukça büyük rağbet gördü. Resmi açıklamalara göre Xiaomi Mi Band 6 (NFC) Avrupa ülkelerinde satışa sunulmaya hazırlanıyor. Bu da, desteklenen ülkelerde temassız ödemeler için akıllı bilekliği kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Xiaomi Mi Band 6 NFC Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Xiaomi Mi Band serisinin NFC destekli versiyonu genellikle yalnızca Çin'de satışa sunuluyordu ancak Mi Band 6'nın NFC destekleyen varyantı, yakın bir zamanda Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Xiaomi'nin Türkiye'yi de Avrupa grubuna dahil olarak kabul ettiğini göz önüne alırsak, NFC destekli sürüm ülkemizde de satışa sunulacaktır.

Mi Band 6 NFC, temassız ödemeler yapabilmeniz için Mastercard ile oluşturulan bir iş birliğinden doğdu. Bir kasada ödeme yapmaktan, toplu taşıma araçlarına binmeye kadar oldukça geniş bir kullanım alanını kapsadığını söylemek isteriz. Yine de ülkemizde sistemin tam olarak nasıl işleyeceği konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor.

Ayrıca NFC sürümünün bir diğer avantajı da mikrofona sahip olması ki, bu da Amazon Alexa ile sesli iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Tabii ki cihazın üzerinde herhangi bir mikrofon olmadığını unutmayın. Yani sesli komut verseniz dahi, sesli geri bildirim alamayacaksınız.

Tabii ki tüm bu özellikler, daha pahalı bir fiyat etiketi anlamına geliyor. Mi Band 6 modelinin 45 euroluk Avrupa satış fiyatının aksine NFC model 55 euroluk satış fiyatına sahip olacak. Bu da ortalama olarak dörtte bir oranında daha pahalı bir model olacağı anlamına geliyor.

Peki siz Xiaomi Mi Band 6 NFC hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı bilekliklerde NFC daha yaygın hale gelmeli mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.