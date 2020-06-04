Xiaomi Mi CC10, 120X Zoom Yeteneği ile Gelebilir

Xiaomi'nin 120X zoom yeteneğine sahip akıllı telefon çıkaracağı gündemde bomba etkisi yarattı. Gelen sızıntılara göre şirket CAS kodlu 120X zoom yeteneğine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Xiaomi'den 120X Zoom Yapabilen Akıllı Telefon Geliyor

Gizchina'nın aktardığı habere göre, Xiaomi'nin CAS kodlu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ve bu yılın Temmuz ayında cihazı tanıtacağı söylenmekte. Yeni ürünün ticari adının Xiaomi Mi CC 10 olabilir.

CAS kodlu cihazın ana kamerası çok modüllü olacak ve 108 MP Samsung ISOCELL Bright HM2 sensörü ana kamera olacak. Akıllı telefonun Snapdragon 775G yonga setinden güç alacağı konuşulmakta. Henüz ismi netleşmeyen cihaz kamerası ile fark yaratacak gibi gözüküyor.

Xiaomi geçtiğimiz yıl, Mi CC9 Pro modelini tanıtımıştı ve akıllı telefon 108 MP çözünürlükteki kamerası ile epey dikkat çekmeyi başarmıştı. Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.