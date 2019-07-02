Xiaomi Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Xiaomi Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition'u tanıttı. Sizler için Xiaomi Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition'un tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını derledik.

Xiaomi Mi CC9 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Mi CC9, damla çentikli 6.39 inçlik Süper AMOLED bir ekran ile gelmekte. Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden gücünü alan Mi CC9, üç farklı dahili depolama alanı ve iki farklı RAM seçeneğine sahip. Bu seçenekler şu şekilde: 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı.

Xiaomi Mi CC9'un arka tarafında 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere 3 adet kamera sensörü bulunmakta. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksellik bir adet kamera sensörü yer almakta. Xiaomi Mi CC9, UD parmak izi okuyucusu ile gelmekte.

4.030mAh bataryaya sahip olan Mi CC9, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Mi CC9, MIUI 10 arayüzüne sahip Android 9 Pie ile kutudan çıkmakta. 5 Temmuz'da satışa çıkacak olan Mi CC9'un başlangıç fiyatı 260 dolar.

Xiaomi Mi CC9e Özellikleri ve Fiyatı

Xioaomi Mi CC9e, 6 inçlik AMOLED bir ekran ile gelmekte. Snapdragon 655 SoC işlemcisinden gücünü alan Mi CC9e, iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanına sahip. Bu seçenekler şu şekilde: 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı.

Xiaomi Mi CC9e'nin arka tarafında 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere 3 adet kamera sensörü bulunmakta. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksellik bir adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri Mi CC9 modeli ile aynı. Mi CC9e'nin başlangıç fiyatının 189 dolar olduğu açıklandı.

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition Özellikleri ve Fiyatı

Çinli popüler özçekim uygulaması Meitu ile iş birliği yapan Xiaomi, Mi CC9 Meitu Edition modelini piyasa sundu. Mi CC9 ile aynı özelliklere sahip olan Mi CC9 Meitu Edition'da bazı kamera özellikleri bulunmakta.

Cihaz, yapay zeka sayesinde düşük ışık portre modu, film portresi ve tüm vücut güzelliği filtrelerine sahip. Mi CC9 Meitu Edition'un vloggerlara özel olarak tasarlandığı açıklandı. Beyaz inci rengi ile satışa çıkacak olan Mi CC9 Meitu Edition, 378 dolarlık fiyat etiketine sahip.

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