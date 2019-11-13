Xiaomi Mi CC9 Pro, Android 10 Beta Güncellemesine Kavuştu

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı amiral gemisi akıllı telefon modeli Android 10 beta güncellemesine kavuştu. Avrupa'da Mi Note 10 olarak adlandırılan cihaza Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

2.3 GB'lık yeni güncelleme ile beraber cihazlar MIUI 11 arayüzü ile buluştu. Yeni güncellemede uygulama uyumluluğu sorunlarının olabileceği söyleniyor. Beta güncellemesi olduğu için bu tür sorunların yaşanması oldukça normal.

MIUI 11 güncellemesi ile beraber yepyeni bir yazı tipi ve bildirimlerin anında algılanmasını sağlayacak ses tasarımı cihazlara gelmekte. Arayüz ile birlikte yüksek hızlı bir kablosuz dosya aktarım protokolü ve MIUI'nin ofis uygulamaları grubu da kullanıcılara sunuluyor.

Mi CC9 Pro bir diğer adı ile Mi Note 10'un ne zaman ülkemizde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Tahminlerimize göre Mi Note 10 çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. Xiaomi Mi Note 10 modeli, 6.47 inçlik Super AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefonda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Dünyanın ilk 108 megapiksellik arka kamera sensörüne sahip olan Mi Note 10'da 20 MP geniş açı kamera, 5 MP telefoto kamera, 12 MP derinlik sensörü ve son olarak 2 MP makro kamera sensörü bulunuyor. 5.260 mAh bataryadan beslenen Mi Note 10 modeli 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte ve Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta.