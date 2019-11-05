Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOMark Sıralamasını Altüst Etti!

Xiaomi tarafından geçtiğimiz dakikalarda tanıtılan Mi CC9 Pro modeli, özellikle kamera tarafında dikkatleri çekiyordu. Yeni model DxOMark sıralamasını altüst etmeyi başardı.

121 Puan Aldı

Yeni modelin tanıtılması ile birlikte sitesinde güncelleme yapan DxOMark, Mi CC9 Pro için verdiği 121 puan skorunu siteye ekledi. Yeni modelin aldığı puan Huawei Mate 30 Pro modeli ile aynı ve bu sayede her iki model de birinciliği elinde tutmuş oluyor.

Bu testin Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition modeli için geçerli olduğunu belirtelim. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip bu model, özel sensör yapısı ile diğer varyasyonlara göre bir tık daha üst kamera performansı sunuyor. Yeni modelin teknik detaylarına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi CC9 Pro Kamera Özellikleri

Mi CC9 Pro, arkada beşli kamera kurulumu ile geliyor. 108 MP çözünürlüğündeki f/1.7 ana kameraya; 20 MP geniş açılı kamera, 5 MP telefoto, 12 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Ayrıca ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.