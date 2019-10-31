Xiaomi Mi CC9 Pro Modelinin Bazı Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı

Xiaomi yayınladığı yeni afişlerle birlikte Mi CC9 Pro modeline ait bazı teknik detayları doğruladı!

Xiaomi Mi CC9 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi tarafından 5 Kasım tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak modellerden birisi de Xiaomi Mi CC9 Pro olacak. Daha öncesinde de yeni modele ait bazı teknik detayları bizlerle paylaşan şirket, geçtiğimiz saatlerde yayınladığı afişler ile birlikte batarya tarafına da ışık tutmuş oldu.

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşım yapan Xiaomi, yeni modelin 5,260 mAh batarya kapasitesine sahip olacağını doğruladı. Tabii herkesin aklında bu devasa batarya hızlı şarj desteğine sahip olacak mı sorusu oluştu.

Cevap, evet. Şirket tarafından doğrulanan detaylara göre Mi CC9 Pro, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu sayede batarya 30 dakika içerisinde yüzde 58 ve 65 dakika içerisinde tam şarj olmuş olacak.

Bir başka görüntüde modelin ön yüzünü eğimli ekranı ve damla çentiği de içerisine alarak paylaşan şirket, telefonun ılımlı bir kalınlığa sahip olacağını ve daha kolay tutuş imkanı sunacağını belirtti.

108 MP ana kamera ile gelmesi beklenen modelin dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını biliyoruz. Bununla birlikte modelin gücünü Snapdragon 730G işlemciden alacağı iddia ediliyor.