108 MP Kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Tasarımı ile göz kamaştıran Mi CC9 Pro kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ülkemizdeki kullanıcıların çok fazla ilgi gösterdiği Xiaomi, yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürdü. Gelin hep beraber Xiaomi Mi CC9 Pro'nun tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi Mi CC9 Pro Özellikleri

Xiaomi Mi CC9 Pro, 6.47 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan SUPER AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alan Mi CC9 Pro, 128 / 256 GB dahili depolama alanına ve 6 / 8 GB RAM'e sahip.

Xiaomi'nin yepyeni akıllı telefonu kamerası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mi CC9 Pro'nun arka tarafında toplamda 5 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 108 MP f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 20 MP f/2.2 diyafram açıklığında geniş açı kamera, 5 MP telephoto kamera sensörü, 12 MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü ve son olarak 2 MP makro kamera sensörü.

Xiaomi akıllı telefonun 4K çözünürlükte video çekimi yapabildiğini söyledi. Mi CC9 Pro'nun damla şeklindeki çentiğinde bir adet 32 megapiksellik f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörü ile 1080p çözünürlükte video çekimi yapılabilmekte.

5.260 mAh bataryadan beslenen Mi CC9 Pro, 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip ve USB Type-C bağlantı portu ile şarj olmakta.

Xiaomi Mi CC9 Pro Fiyatı

Xiaomi Mi CC9 Pro'nun fiyatının 6 / 128 GB için 400 dolar ve 8 / 128 GB için 440 dolar ve 8 / 256 GB için 499 dolar olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Tahminlerimize göre, Xiaomi Mi CC9 Pro ülkemizde de satışa sunulacak.

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