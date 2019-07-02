Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e'nin İlk Görselleri Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde sizlere Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e'yi 2 Temmuz’da Çin'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacağını aktarmıştık. Bugün ise Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e'nin ilk resimleri paylaşıldı.

Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e'den İlk Görüntüler

Xiaomi, Çin'in sosyal ağ platformu olan Weibo üzerinden Mi CC9 ve Mi CC9e'nin ilk görüntülerini paylaştı. Görüntülerden anladığımız kadarıyla Mi CC9'un arka tarafı gelen ışığa göre değişen beyaz renkte dalgalara sahip.

Bu durum Mi CC9e modellinde de aynı şekilde. Beyaz renge sahip olan Mi CC9e'nin arka tarafı gelen ışığa göre gökkuşağının renklerini dalgalı olarak yansıtmakta.

Xiaomi'nin Mi CC9 ve Mi CC9e modelleri için Çinli popüler özçekim uygulaması Meitu ile iş birliği yaptığı ve CC9 serisinde özel bir Meitu baskısının olduğu söylenmekte.

Şirket, CC9 ve CC9e'nin avucunuza tam oturması için 3D cam gövdelere sahip olacağını söylemekte. Mi CC9'nin 6.39-inçlik Full HD+ OLED ekran ile geleceği CC9e'nin ise 6.08 inçlik bir ekrana sahip olacağı konuşulmakta. Her iki telefonun da MIUI 10 arayüzüne sahip Android 9 Pie ile kutudan çıkması bekleniyor.

Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Xiaomi Mi CC9 ve Mi CC9e'nin ilk görselleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!