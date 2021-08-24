Xiaomi 'Mi' Markasına Son Veriyor!

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 'Mi' markasına kademeli olarak son vermeyi planlıyor. Mi 11 gibi akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm ürün grupları, kararın yürürlüğe girmesinin ardından yalnızca 'Xiaomi' adını taşıyacak şekilde yapılandırılacak.

Xiaomi, Mi Markasının Fişini Çekti

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu karar, 2021 Q3 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Bu da Eylül 2021 tarihinden itibaren çıkış yapacak olan ürünlerde Mi markasının yerine direkt olarak Xiaomi markasını göreceğimiz anlamına geliyor.

Öte taraftan Mi markasının sona ermiş olması, diğer alt markaların da sona ereceği anlamına gelmiyor. Bu kapsamda Redmi markasının halen yürürlükte kalacağının açıklandığını vurgulamak isteriz. Şirket, bu iki markanın temelde farklı segmentlere hitap ettiğinin de altını çiziyor.

"Bu değişiklik küresel marka varlığımızı bileştirecek ve marka ile ürünleri arasındaki algı farkına son verecek. Değişikliğin tüm bölgelerde yürürlüğe girmesi ise bir miktar vakit alabilir. (Xiaomi) Teknolojinin zirvesini temsil ediyor ve birinci sınıf deneyim sunuyor. (Redmi ise) Daha erişilebilir bir fiyat noktasında büyük yenilikler getiriyor ve daha genç bir kitleyi hedefliyor."

Mi markası özellikle Batı ülkelerinde daha kolay telaffuz edilmesi nedeni ile sıklıkla kullanılıyordu. Örneğin Çin'de Mi 11, zaten Xiaomi 11 olarak adlandırılıyor. Öte taraftan şirket Xiaomi isminin artık yeterince tanınır olduğuna ve ürünleri daha iyi temsil ettiğine güveniyor gibi gözüküyor.

Peki siz Xiaomi'nin aldığı bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mi markası devam etmeli miydi yoksa alınan karar yerinde mi oldu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.