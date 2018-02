Xiaomi Mi Max 2S'in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Çerçevesiz ekranlı akıllı telefonların ilk modellerinden olan Mi Mix'in yeni üyesinin tanıtım tarihi belli oldu. Tanıtım olarak MWC 2018'i tercih etmeyen Xiaomi, kullanıcılara bomba bir cihaz sunacak gibi gözüküyor.

Mi Mix 2 ile tüm dünyada büyük bir etki yaratan Xiaomi, Mi Mix 3 yerine 2S'i tercih edeceğini açıklamıştı. Bugün ise cihazın AnTuTu sonucuyla birlikte tanıtım tarihini paylaşan Çinli şirket, bu model üzerinde çok çalıştıklarını ve bu anlamda çok şey beklediklerini ifade etmişti.

Tanıtım tarihi olarak MWC 2018'i tercih etmeyen ve ortalama bir ay bekleyen Xiaomi, Mi Mix 2S için 27 Mart tarihini belirlemiş. Bunu Twitter üzerinden duyuran Xiaomi, cihazın AnTuTu'dan 273.741 puan aldığını da vurguluyor. Açıkcası bu sayı, Mi Mix 2S'in nasıl bir performans sunacağını da anlatmaya yetiyor.

Mi MIX 2S will use the next generation flagship processor Snapdragon 845. Launching on March 27th! ❤️ pic.twitter.com/XoOdmmcDO2